15:47  02 жовтня
10:58  02 жовтня
13:57  02 жовтня
02 жовтня 2025, 14:34

На Харківщині за підтримки ЮНІСЕФ працює гаряча лінія 1552: допомогу отримали тисячі жителів

02 жовтня 2025, 14:34
Фото: Мінсоцполітики
На Харківщині продовжує працювати сучасна "Гаряча лінія 1552", створена на базі обласного центру соціальних служб у співпраці з регіональною психологічною службою та за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство соціальної політики.

Це приклад ефективної міжнародної співпраці, яка дозволяє мешканцям прифронтового регіону отримувати оперативну соціальну та психосоціальну підтримку.

Для жителів області гаряча лінія стала не лише каналом інформування, а й реальним інструментом допомоги. Це єдина в регіоні багатоканальна служба, де можна отримати консультації з питань соціальних послуг, підтримки ВПО, ветеранів та родин загиблих захисників. Передбачені як індивідуальні, так і групові формати роботи, включно з онлайн-допомогою.

Від початку 2025 року оператори гарячої лінії прийняли понад 8 700 дзвінків. Найчастіше люди зверталися за консультаціями щодо соціальних послуг, понад тисячу дзвінків надійшли від внутрішньо переміщених осіб. Також громадяни активно цікавилися питаннями альтернативних форм сімейного виховання.

Довідка. Гаряча лінія на Харківщині працює щодня з 9:00 до 20:00, дзвінки безкоштовні з мобільних і стаціонарних телефонів за номером 15-52.

Крім того, діє чат-бот "Турботик", створений ХОВА спільно з ЮНІСЕФ. Він допомагає дітям із сімейних форм виховання повідомляти про кризові ситуації та отримувати підтримку. Це також додатковий інструмент захисту дітей і розвитку соціальних послуг у прифронтових громадах.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині посилюють підтримку переселенців завдяки співпраці з іноземними гуманітарними організаціями. Мінсоцполітики формує нову політику підтримки ВПО, яка допоможе їм адаптуватися та інтегруватися у громади.

