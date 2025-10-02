Фото: з відкритих джерел

Мінсоцполітики спільно з Харківською ОВА та іноземними гуманітарними організаціями працює над підтримкою внутрішньо переміщених осіб у регіоні

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство соціальної політики.

Пункт евакуації на базі ліцею "Обдарованість" з 2022 року вже прийняв понад 80 тисяч людей. У пункті допомагають з оформленням документів, надають первинну медичну, психологічну та гуманітарну допомогу.

Мінсоцполітики формує нову політику підтримки переселенців, яка допоможе їм адаптуватися та інтегруватися у громади. Особливу увагу приділяють людям старшого віку, людям з інвалідністю та маломобільним групам. Відтепер у програмі підтриманого проживання є й медична складова: після евакуації людина може 30 днів відновлюватися під наглядом лікаря. Для маломобільних громадян передбачено фінансування проживання з держбюджету.

Крім того, досягнуті домовленостей із міжнародною організацією INTERSOS, яка допоможе з ремонтом та облаштуванням додаткових місць у транзитних центрах та місцях тимчасового перебування.

Також зазначається, що Харківському професійно-педагогічному коледжі облаштоване місце тимчасового проживання. Нині там мешкають 252 людини, серед яких 34 дитини, 75 літніх людей і троє маломобільних осіб.

Нагадаємо, у Харкові розпочав роботу міський Центр надання послуг для ВПО. Його мета – забезпечити людей, які були змушені покинути свої домівки через війну, необхідною підтримкою та державними послугами в одному місці, швидко та зручно.