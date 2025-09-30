15:26  30 вересня
30 вересня 2025, 14:25

Можливості для молодих підприємиць: на Харківщині проведуть освітній проєкт для жінок за підтримки міжнародних партнерів

30 вересня 2025, 14:25
Ілюстративне фото
ООН Жінки в Україні у співпраці з Торгово-промисловою палатою України за фінансової підтримки уряду Швеції запускають масштабний освітньо-менторський проєкт для жінок. Проєкт отримав назву "Академія нових можливостей для молодих підприємниць"

Про це повідомляє Харківській обласний центр зайнятості, передає RegioNews.

Програму розробили для жінок віком від 18 до 35 років, які є вимушено переміщеними особами або проживають у прифронтових регіонах. Проєкт складається з:

  • 10-денного інтенсиву у форматі лекцій, практичних занять і хакатону;
  • теми: бізнес з нуля, стратегічне мислення, маркетинг і продажі, фінансове планування, юридичні основи, управління бізнесом;
  • практичної частини – роботу в командах, створення бізнес-планів і фінальний пітч;
  • менторської підтримки від підприємців і експертів;
  • інформації про програми фінансової підтримки бізнесу.

Ті учасниці, які пройдуть усі навчальні модулі, зможуть отримати сертифікати.

У Харкові навчання відбудеться з 6 по 17 жовтня. В інших містах:

Київ – 13–24 жовтня,
Дніпро – 27 жовтня – 7 листопада,
Запоріжжя – 10–21 листопада.

Які критерії відбору:

  • вік: 18–35 років;
  • статус: є ВПО або мешкають у прифронтових регіонах;
  • місце проживання: Харків, Київ, Дніпро, Запоріжжя та відповідні області;
  • мотивація: зацікавленість у підприємництві, готовність пройти повну 10-денну програму, включно з хакатоном.

Перевагу будуть надавати тим, хто вже має попередній досвід та тим, хто має готовий бізнес-план або його проєкт. Участь безоплатна.

Заявки можна надсилати до 1 жовтня за посиланням.

Контактна особа від ТППУ: Анна Любима (ast-ier@ucci.org.ua, +38 095 546 65 09)

Нагадаємо, також на Харківщині ветерани можуть отримати ваучери на навчання. Для цього потрібно звертатися до центрів зайнятості. Такі ваучери дають можливість безплатно отримати нову професію або підвищити кваліфікацію.

