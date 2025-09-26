00:50  26 вересня
26 вересня 2025, 17:00

Харківські лікарні отримають медобладнання на понад 5 млн доларів за підтримки ОВА та міжнародних партнерів

26 вересня 2025, 17:00
Фото: Харківська ОВА
За підтримки Харківської ОВА та міжнародних партнерів пошкоджені лікарні регіону отримають сучасне медичне обладнання

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

Співпраця обласної адміністрації з Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) та Центром гуманітарної допомоги імені Короля Салмана (KSrelief) спрямована на покращення якості медичних послуг у громадах, які постраждали від війни.

В рамках проєкту чотири медичні заклади Харківщини отримають апарати променевої діагностики, системи моніторингу стану пацієнтів та інше сучасне обладнання. Це дозволить медичному персоналу надавати допомогу відповідно до міжнародних стандартів у відділеннях хірургії, травматології, інтенсивної терапії, лабораторної та інструментальної діагностики.

"Попри руйнування медичної інфраструктури регіону, ми продовжуємо забезпечувати людей сучасними послугами. Вдячні ЮНОПС і KSrelief за підтримку, яка дозволяє не лише відновлювати зруйновані об'єкти, а й створювати нові умови для лікування", – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Проєкт реалізується за підтримки Харківської ОВА та міжнародних партнерів

Загальний бюджет проєкту перевищує 5 млн доларів США. Протягом року ЮНОПС забезпечуватиме закупівлю обладнання, його доставку та контроль якості процедур. Генеральний керівник KSrelief Абдулла Аль Рабееа наголосив, що партнерство спрямоване на підтримку медичних працівників України та покращення здоров'я людей, що постраждали від війни, і надає надію на відновлення медичної системи регіону.

Нагадаємо, також Харківщина та ЮНІСЕФ розширюють проєкти допомоги й безпеки для прифронтових громад. Значна увага приділяється відновленню опорних медичних закладів, облаштуванню захисних укриттів, а також підготовці до опалювального сезону, щоб забезпечити безпечні та комфортні умови для жителів регіону.

