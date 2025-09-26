00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
26 вересня 2025, 15:54

Ваучери для ветеранів: як отримати до 30 280 грн і стартувати в новій професії

26 вересня 2025, 15:54
Фото: ілюстративне
За сприяння Харківської ОВА ветеранів і ветеранок активно залучають до програм працевлаштування та професійного розвитку

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

З початку року послугами обласної служби зайнятості скористалися 595 учасників бойових дій. З них 134 вже отримали роботу, ще 30 розпочали навчання за ваучерами для підвищення кваліфікації.

Нині програма охоплює 156 напрямків, з яких 95 – професії та 61 – спеціальність. Навчання за ваучером фінансує держава до 30 280 гривень. Курси можна проходити очно, дистанційно або за дуальною формою. Якщо вартість навчання перевищує суму ваучера, різницю може доплатити роботодавець або сам ветеран.

Найбільший попит у Харківській області спостерігається на спеціальності у медицині, психології, будівництві та цивільній інженерії, автомобільному транспорті. Серед популярних професій – водій автотранспортних засобів, медичний технік, кухар та електрогазозварник.

Отримати ваучер на навчання можуть:

  • ветерани та ветеранки;
  • особи віком 45+;
  • люди з інвалідністю;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • звільнені з військової служби за певних умов;
  • особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок воєнної агресії;
  • особи, які зазнали поранень, контузій, каліцтва або захворювання внаслідок воєнних дій.

Подати заявку на отримання ваучера можна у найближчому центрі зайнятості або онлайн через сайт Державної служби зайнятості. Програма дає можливість не лише освоїти нову професію, а й знайти стабільну роботу, що важливо для соціальної та економічної інтеграції ветеранів Харківщини.

Раніше повідомлялося, у прифронтових регіонах відкривається можливість отримати грант на розвиток бізнесу. Тепер Фонд "Партнерство за сильну Україну" оголосив умови програми та критерії відбору учасників, які можуть претендувати на фінансову підтримку.

