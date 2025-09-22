Фото: прокуратура

У Харкові повідомили про підозру 19-річному хлопцю. Відомо, що він підпалював автомобілі за грошову винагороду

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

На початку вересня цього року 19-річний харків'янин отримав пропозицію в Telegram щодо "легкого заробітку". Треба було підпалювати автівки. Хлопець отримав від "замовника" інструкції, як обирати авто, підготовлювати засоби підпалу, знімати на фото та відео наслідки та захищати себе.

15 вересня хлопець обрав авто і погодив його з "замовником". У ніч на 16 вересня він підійшов до транспортного засобу, облив його легкозаймистою сумішшю та підпалив. Унаслідок пожежі автомобіль повністю згорів, також було пошкоджено ще один припаркований поруч транспортний засіб, що належить комерційній структурі.

Зараз підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 242 240 гривень.

"Правоохоронці з’ясовують усі обставини справи та перевіряють можливу причетність російських спецслужб до організації цього злочину", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині затримали 17-річного та 19-хлопців. Вони отримали підозри після того, як підпалили чотири автівки в різних районах міста.