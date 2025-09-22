14:55  22 вересня
22 вересня 2025, 13:25

Підпалював авто за гроші: у Харкові під варту відправили 19-річного хлопця

22 вересня 2025, 13:25
Фото: прокуратура
У Харкові повідомили про підозру 19-річному хлопцю. Відомо, що він підпалював автомобілі за грошову винагороду

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

На початку вересня цього року 19-річний харків'янин отримав пропозицію в Telegram щодо "легкого заробітку". Треба було підпалювати автівки. Хлопець отримав від "замовника" інструкції, як обирати авто, підготовлювати засоби підпалу, знімати на фото та відео наслідки та захищати себе.

15 вересня хлопець обрав авто і погодив його з "замовником". У ніч на 16 вересня він підійшов до транспортного засобу, облив його легкозаймистою сумішшю та підпалив. Унаслідок пожежі автомобіль повністю згорів, також було пошкоджено ще один припаркований поруч транспортний засіб, що належить комерційній структурі.

Зараз підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 242 240 гривень.

"Правоохоронці з’ясовують усі обставини справи та перевіряють можливу причетність російських спецслужб до організації цього злочину", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині затримали 17-річного та 19-хлопців. Вони отримали підозри після того, як підпалили чотири автівки в різних районах міста.

підпал затримання Харківська область
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
