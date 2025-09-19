Росіяни скинули на село на Харківщині три авіабомби
Російські військові атакували селище на Харківщині. Інформацію підтвердив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
Відомо, що це сталось 19 вересня близько о 16:10. Російські військові завдали удар по селищу Уди Золочівської громади. Окупанти вдарили трьома керованими авіабомбами.
Інформації про руйнування чи постраждалих поки що не надходило.
Нагадаємо, раніше у Запорізькій області росіяни завдали удару по селищу керованими авіабомбами. Відомо, що ворог скинув щонайменше три бомби, внаслідок чого три місцеві жительки отримали поранення.
