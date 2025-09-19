12:53  19 вересня
Смертельна ДТП у Житомирі: під колесами авто загинув працівник прокуратури
11:06  19 вересня
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
10:22  19 вересня
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
19 вересня 2025, 19:15

Росіяни скинули на село на Харківщині три авіабомби

19 вересня 2025, 19:15
Російські військові атакували селище на Харківщині. Інформацію підтвердив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Відомо, що це сталось 19 вересня близько о 16:10. Російські військові завдали удар по селищу Уди Золочівської громади. Окупанти вдарили трьома керованими авіабомбами.

Інформації про руйнування чи постраждалих поки що не надходило.

Нагадаємо, раніше у Запорізькій області росіяни завдали удару по селищу керованими авіабомбами. Відомо, що ворог скинув щонайменше три бомби, внаслідок чого три місцеві жительки отримали поранення.

Окупанти атакували Словʼянськ БПЛА "Молнія-2": пошкоджені будинки
19 вересня 2025, 09:37
Росіяни атакували FPV-дроном громаду на Запоріжжі: чоловік загинув (Оновлено)
19 вересня 2025, 08:05
Нічна атака на Дніпропетровщину: пожежі у Павлограді, удари по Нікопольщині
19 вересня 2025, 07:35
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Співачка Оля Полякова показала, як її донька вміє просити гроші
19 вересня 2025, 21:30
Боявся, що росіяни мобілізують: Україна врятувала з окупації 19-річного хлопця
19 вересня 2025, 21:15
"Золоті" яйця для ЗСУ: НАБУ і САП завершили розслідування
19 вересня 2025, 20:45
Росіяни вбили двох людей на Запоріжжі
19 вересня 2025, 20:25
Росіяни атакували Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, є поранені
19 вересня 2025, 19:45
Фейкова "швидка" та "тур до Румунії": на Закарпатті затримали "фельдшерів", які везли ухилянта
19 вересня 2025, 18:45
Віцепрем’єр Кулеба заявив про дефіцит фінансування доріг у бюджеті-2026
19 вересня 2025, 17:57
На Львівщині жінка з Кривого Рогу обікрала пенсіонера на 26 тис. грн
19 вересня 2025, 17:38
"Залюбки зустрінемося в суді": у ЦПК назвали спростування Умєрова розслідування про нерухомість маніпуляцією
19 вересня 2025, 17:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
