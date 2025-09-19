Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Відомо, що це сталось 19 вересня близько о 16:10. Російські військові завдали удар по селищу Уди Золочівської громади. Окупанти вдарили трьома керованими авіабомбами.

Інформації про руйнування чи постраждалих поки що не надходило.

Нагадаємо, раніше у Запорізькій області росіяни завдали удару по селищу керованими авіабомбами. Відомо, що ворог скинув щонайменше три бомби, внаслідок чого три місцеві жительки отримали поранення.