19 вересня 2025, 13:55

У Харкові чоловік погрожував побити неповнолітнього сина дружини

19 вересня 2025, 13:55
Фото: Нацполіція
У Харкові чоловік агресивно поводився з сином дружини. Він навіть погрожував побити хлопчика

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Правоохоронці отримали повідомлення про домашнє насильство. Коли вони прибули за викликом, то з'ясували, що 47-річний чоловік був п'яним. Він агресивно висловлювався на адресу малолітнього пасинка. Зокрема, він погрожував йому фізичною розправою.

Правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис, який забороняє чоловікові будь-яким чином контактувати з постраждалою особою.

Нагадаємо, раніше у Львові чоловік забув люльку з немовлям на даху автомобіля та розпочав рух. Люлька впала на узбіччя. Дитина отримала травми. Тепер чоловіка будуть судити.

діти домашнє насилля Харківська область
