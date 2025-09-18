У Харкові жінку вбив її коханий ножем
Трагедія сталась в ніч на 15 вересня в Індустріальному районі міста. Все почалось з конфлікту
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Відомо, що чоловік та жінка проживали разом. У той вечір вони влаштували застілля з алкоголем. Коли між ними сталась сварка, чоловік схопив ніж та завдав співмешканці ударів. Від отриманих травм та втрати крові вона померла на місці.
Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше в Дніпрі засудили до ув'язнення чоловіка, який під час сварки вбив свою дружину. Він завдав жінці кілька ударів по голові, внаслідок чого вона померла. Найближчі роки він проведе за ґратами.
У Запоріжжі під час конфлікту чоловік убив товариша та сховав тіло біля сміттєвих баківВсі новини »
18 вересня 2025, 16:27У Сумській області чоловік найняв кілера, щоб вбити колишню кохану
15 вересня 2025, 20:39
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Смертельна ДТП на Житомирщині: водію загрожує в'язниця
18 вересня 2025, 19:1582 тисяч доларів за втечу: в Києві викрили організатора чергової схеми для ухилянтів
18 вересня 2025, 18:40У Дніпрі судили жінку за підготовку до теракту
18 вересня 2025, 18:20На Київщині викрили факт торгівлі людьми на агропідприємстві: до роботи примушували 13 іноземців
18 вересня 2025, 17:40Плівки Міндіча відкрили конфлікт на найвищому рівні – протистояння з НАБУ загострюється
18 вересня 2025, 17:24Новий вид шахрайства: голосові повідомлення зловмисників обманюють навіть досвідчених
18 вересня 2025, 17:02Першокурсники Львівської політехніки масово виїжджають за кордон – ректорка
18 вересня 2025, 16:46У Запоріжжі під час конфлікту чоловік убив товариша та сховав тіло біля сміттєвих баків
18 вересня 2025, 16:27Україна повернула 1 000 загиблих захисників
18 вересня 2025, 16:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів