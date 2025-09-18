Фото: Нацполіція

Трагедія сталась в ніч на 15 вересня в Індустріальному районі міста. Все почалось з конфлікту

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Відомо, що чоловік та жінка проживали разом. У той вечір вони влаштували застілля з алкоголем. Коли між ними сталась сварка, чоловік схопив ніж та завдав співмешканці ударів. Від отриманих травм та втрати крові вона померла на місці.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі засудили до ув'язнення чоловіка, який під час сварки вбив свою дружину. Він завдав жінці кілька ударів по голові, внаслідок чого вона померла. Найближчі роки він проведе за ґратами.