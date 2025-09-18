На Харківщині чоловіка викрили на вимаганні 85 тис. грн за відстрочку від мобілізації
Його затримали після отримання 85 тисяч гривень за обіцянку "допомогти" з відстрочкою від мобілізації
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
На Харківщині поліція викрила чоловіка, який намагався отримати неправомірну вигоду за обіцянку допомогти з відстрочкою від мобілізації. За даними правоохоронців, 65-річний мешканець міста Богодухів запропонував 50-річному чоловіку "свої послуги" у оформленні документів, необхідних для відстрочки від призову на військову службу.
Фігурант посилався на власні нібито зв’язки та вплив на посадових осіб, оцінюючи свої дії в 85 тисяч гривень. 17 вересня під час особистої зустрічі він отримав від потерпілого домовлену суму. Одразу після передачі грошей чоловіка затримали правоохоронці.
Слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, діючи під процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили підозру 65-річному мешканцю Богодухова за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). За цією статтею йому загрожує позбавлення волі строком до восьми років із можливістю конфіскації майна.
Оперативний супровід розслідування здійснюють співробітники 7-го управління ДСР Нацполіції, які відповідають за обслуговування Харківської області. Правоохоронці наголошують, що подібні дії підпадають під кримінальну відповідальність і за фактом отримання неправомірної вигоди проводиться ретельна перевірка.
