Фото: Харківська обласна прокуратура

Його затримали після отримання 85 тисяч гривень за обіцянку "допомогти" з відстрочкою від мобілізації

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

На Харківщині поліція викрила чоловіка, який намагався отримати неправомірну вигоду за обіцянку допомогти з відстрочкою від мобілізації. За даними правоохоронців, 65-річний мешканець міста Богодухів запропонував 50-річному чоловіку "свої послуги" у оформленні документів, необхідних для відстрочки від призову на військову службу.

Він отримав 85 тисяч гривень за "послугу"

Фігурант посилався на власні нібито зв’язки та вплив на посадових осіб, оцінюючи свої дії в 85 тисяч гривень. 17 вересня під час особистої зустрічі він отримав від потерпілого домовлену суму. Одразу після передачі грошей чоловіка затримали правоохоронці.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, діючи під процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили підозру 65-річному мешканцю Богодухова за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). За цією статтею йому загрожує позбавлення волі строком до восьми років із можливістю конфіскації майна.

Оперативний супровід розслідування здійснюють співробітники 7-го управління ДСР Нацполіції, які відповідають за обслуговування Харківської області. Правоохоронці наголошують, що подібні дії підпадають під кримінальну відповідальність і за фактом отримання неправомірної вигоди проводиться ретельна перевірка.

