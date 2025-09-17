Фото: Национальная полиция Украины

В селе Медвин Киевской области во время пожара погибла владелица дома

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Полиция Киевщины приступила к расследованию обстоятельств пожара в селе Медвин, в котором погибла женщина. Инцидент произошел 16 сентября около 10.40. На сообщения о возгорании частного дома оперативно выехали спасатели ГСЧС.

Дом после пожара в селе Медвин

Огонь удалось потушить быстро, однако при осмотре здания спасатели обнаружили тело 61-летней владелицы дома. На месте происшествия работали криминалисты, зафиксировавшие последствия возгорания для дальнейшего расследования.

Спасатели ГСЧС ликвидировали огонь

Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. Окончательные выводы о причинах возгорания предоставят специалисты ГСЧС после проведения экспертиз.

Следователи Киевщины под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины.

