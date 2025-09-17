12:42  17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
12:24  17 сентября
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
11:35  17 сентября
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
17 сентября 2025, 15:28

В Киевской области во время пожара в частном доме погибла женщина: подробности трагедии

17 сентября 2025, 15:28
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

В селе Медвин Киевской области во время пожара погибла владелица дома

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Полиция Киевщины приступила к расследованию обстоятельств пожара в селе Медвин, в котором погибла женщина. Инцидент произошел 16 сентября около 10.40. На сообщения о возгорании частного дома оперативно выехали спасатели ГСЧС.

Дом после пожара в селе Медвин

Огонь удалось потушить быстро, однако при осмотре здания спасатели обнаружили тело 61-летней владелицы дома. На месте происшествия работали криминалисты, зафиксировавшие последствия возгорания для дальнейшего расследования.

Спасатели ГСЧС ликвидировали огонь

Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. Окончательные выводы о причинах возгорания предоставят специалисты ГСЧС после проведения экспертиз.

Следователи Киевщины под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, в Ужгороде ночью произошел пожар в больнице, во время которого погиб пациент. Правоохранители и спасатели выясняют точную причину возгорания на пятом этаже и обстоятельства трагедии.

пожар Киевская область гибель смерть
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
