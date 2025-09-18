У Шевченківському районі Харкова горіла квартира: є загиблий
У Шевченківському районі Харкова сталася побутова пожежа, внаслідок якої загинув чоловік 1967 року народження
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області, передає RegioNews.
Зазначається, що займання виникло в одній із квартир 12-поверхового житлового будинку. Вогонь охопив кімнату та кухню на загальній площі близько 20 квадратних метрів.
На місці пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.
Причини займання наразі з'ясовують фахівці.
Нагадаємо, поліція Київщини розпочала розслідування обставин пожежі у селі Медвин, у якій загинула жінка. Інцидент стався 16 вересня. Попередньою причиною пожежі називають необережне поводження з вогнем.
