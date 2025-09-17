Россияне проникают в Купянск как гражданские

иллюстративное фото: из открытых источников

В сети начали распространять информацию о том, что россияне с боями добрались до центра Купянска. Такая информация ложна

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер ОСУВ "Днепр", подполковник Алексей Бельский, передает RegioNews.

По его словам, сейчас россияне пытаются переправляться через реку Оскол на плотах и лодках.

"Оккупанты действуют на севере Купянска, куда им удалось инфильтрироваться из районов населенных пунктов Радьковка и Голубовка. Оккупантов уничтожают, часть попадает в плен", – подчеркнул Бельский.

Он также добавил, что пленные военные армии РФ рассказывают, что проникли в город группами от 2 до 9 солдат. Часть в военной форме, а часть – в штатском.

Также оккупанты получили задачу убивать всех гражданских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. А женщин и детей при необходимости использовать как живой щит.

Как сообщалось, город Купянск на Харьковщине разрушен на 95% из-за ежедневных обстрелов. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Андрей Беседин.