12:42  17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
12:24  17 сентября
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
11:35  17 сентября
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2025, 18:35

Россияне проникают в Купянск как гражданские

17 сентября 2025, 18:35
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В сети начали распространять информацию о том, что россияне с боями добрались до центра Купянска. Такая информация ложна

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер ОСУВ "Днепр", подполковник Алексей Бельский, передает RegioNews.

По его словам, сейчас россияне пытаются переправляться через реку Оскол на плотах и лодках.

"Оккупанты действуют на севере Купянска, куда им удалось инфильтрироваться из районов населенных пунктов Радьковка и Голубовка. Оккупантов уничтожают, часть попадает в плен", – подчеркнул Бельский.

Он также добавил, что пленные военные армии РФ рассказывают, что проникли в город группами от 2 до 9 солдат. Часть в военной форме, а часть – в штатском.

Также оккупанты получили задачу убивать всех гражданских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. А женщин и детей при необходимости использовать как живой щит.

Как сообщалось, город Купянск на Харьковщине разрушен на 95% из-за ежедневных обстрелов. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Андрей Беседин.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область Купянск Купянское направление ВСУ РФ война
На Харьковщине бешеный пес покусал женщину
17 сентября 2025, 13:55
В Харьковской области заработал первый Центр безопасности громады
17 сентября 2025, 11:07
На Харьковщине собрали аграриев: в фокусе – разминирование, кредиты и бронирование
16 сентября 2025, 15:07
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
На границе с Польшей начали тестировать новую систему контроля
17 сентября 2025, 18:09
В Киевской области мужчина нанес многочисленные ножевые ранения 72-летней матери
17 сентября 2025, 17:57
"Прослушка" в кабинете Садового: мэр Львова лично рассказал, как нашли устройство
17 сентября 2025, 17:45
Предатель в форме: в Винницкой области судили агента РФ, мобилизовавшегося в ВСУ
17 сентября 2025, 17:45
В Одесской области пограничники задержали нарушителей, которые заплатили 45 тысяч долларов, чтобы сбежать из Украины
17 сентября 2025, 17:44
Фиктивные сделки на 1,1 млн грн: на Днепропетровщине группа мошенников незаконно переоформила 7 объектов недвижимости
17 сентября 2025, 17:31
В Кировоградской области судили мужчину, который за деньги выполнял задачи россиян
17 сентября 2025, 17:30
В Минздраве объяснили, почему для посещения бассейна не нужны никакие справки
17 сентября 2025, 17:21
Во Львове за государственную измену судили бывшего военного: его завербовала жена
17 сентября 2025, 17:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »