На Харьковщине бешеный пес покусал женщину
В Харьковской области бешеный пес покусал владелицу. Вскоре после этого собака умерла
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
Инцидент произошел 6 сентября. Пес укусил владелицу за руку. Уже 13 сентября пес скончался. Как выяснилось, животное не было привито против бешенства. Лабораторное исследование подтвердило заболевание.
В домохозяйстве провакцинировали кота. Пострадавшая женщина получает курс антирабических прививок у врача. После этого инцидента в селе Соколово Змиевской общины ввели карантин.
Напомним, ранее в Херсонской области ребенка покусал котенка с бешенством. Это произошло, когда ребенок играл с животным на улице. Позже котенок уже не проявлял агрессии, но впоследствии животное нашли мертвым.
16 сентября 2025
17 сентября 2025, 13:25
07 августа 2025
