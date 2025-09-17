Иллюстративное фото

В Харьковской области бешеный пес покусал владелицу. Вскоре после этого собака умерла

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Инцидент произошел 6 сентября. Пес укусил владелицу за руку. Уже 13 сентября пес скончался. Как выяснилось, животное не было привито против бешенства. Лабораторное исследование подтвердило заболевание.

В домохозяйстве провакцинировали кота. Пострадавшая женщина получает курс антирабических прививок у врача. После этого инцидента в селе Соколово Змиевской общины ввели карантин.

Напомним, ранее в Херсонской области ребенка покусал котенка с бешенством. Это произошло, когда ребенок играл с животным на улице. Позже котенок уже не проявлял агрессии, но впоследствии животное нашли мертвым.