19:10  17 вересня
На Полтавщині російський дрон влучив в АЗС
12:24  17 вересня
На Полтавщині приміський потяг збив жінку
11:35  17 вересня
На Київщині врятували чоловіка, який впав у 15-метровий колодязь
17 вересня 2025, 18:35

Росіяни проникають у Куп’янськ як цивільні

17 вересня 2025, 18:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У мережі почали поширювати інформацію про те, що росіяни із боями дісталися до центру Куп'янська. Така інформація є неправдивою

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив спікер ОСУВ "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський, передає RegioNews.

За його словами, зараз росіяни намагаються переправлятися через річку Оскіл на плотах і човнах.

"Окупанти діють на півночі Куп'янська, куди їм вдалося інфільтруватися з районів населених пунктів Радьківка та Голубівка. Окупантів знищують, частина потрапляє в полон", – підкреслив Бєльський.

Він також додав, що полонені військові армії РФ розповідають, що проникли в місто групами від 2 до 9 солдатів. Частина у військовій формі, а частина – у цивільному.

Також окупанти отримали завдання вбивати всіх цивільних чоловіків віком від 18 до 60 років. А жінок і дітей за необхідності використовувати як живий щит.

Як повідомлялось, місто Куп’янськ на Харківщині зруйнований на 95% через щоденні обстріли. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін.

16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
