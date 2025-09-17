Росіяни проникають у Куп’янськ як цивільні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У мережі почали поширювати інформацію про те, що росіяни із боями дісталися до центру Куп'янська. Така інформація є неправдивою

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив спікер ОСУВ "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський, передає RegioNews.

За його словами, зараз росіяни намагаються переправлятися через річку Оскіл на плотах і човнах.

"Окупанти діють на півночі Куп'янська, куди їм вдалося інфільтруватися з районів населених пунктів Радьківка та Голубівка. Окупантів знищують, частина потрапляє в полон", – підкреслив Бєльський.

Він також додав, що полонені військові армії РФ розповідають, що проникли в місто групами від 2 до 9 солдатів. Частина у військовій формі, а частина – у цивільному.

Також окупанти отримали завдання вбивати всіх цивільних чоловіків віком від 18 до 60 років. А жінок і дітей за необхідності використовувати як живий щит.

Як повідомлялось, місто Куп’янськ на Харківщині зруйнований на 95% через щоденні обстріли. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін.