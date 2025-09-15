15:59  15 вересня
Студентів-першокурсників, які протягом 10 днів не відвідували заняття, передаватимуть ТЦК
15:47  15 вересня
У Києві Lexus перекинувся на дах після зіткнення з учбовим авто: є постраждалий
12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
15 вересня 2025, 19:50

Аграрії з прифронтових територій Харківщини можуть отримати бюджетну субсидію

15 вересня 2025, 19:50
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Державному аграрному реєстрі (ДАР) розпочався прийом заявок на отримання бюджетної субсидії для сільгоспвиробників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

Ця фінансова допомога надається аграріям, які ведуть свою діяльність на територіях можливих бойових дій та активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Субсидія розраховується на гектар оброблюваних угідь, засіяних сільськогосподарськими культурами під урожай цього року, а також на багаторічні насадження.

Прийом заявок триватиме до 25 вересня 2025 року включно.

На Харківщині програма реалізується за підтримки Харківської ОВА.

"У разі виникнення технічних питань щодо реєстрації та подання заявок, будь ласка, звертайтесь до Контакт-центру ДАР за тел.: 044 339 92 15 (е-mail: support@dar.gov.ua). У разі виникнення питань щодо заповнення та подачі заявок звертайтеся до Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної (військової) адміністрації за тел.: 066-31-22-49, 063-694-11-22 (dapr@kharkivoda.gov.ua)", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, Харківщина в лідерах зі створення умов для бізнесу. Зокрема, в межах урядового проєкту "єРобота" в області з'явилося понад 250 нових суб'єктів господарювання.

Харківська область Харківська ОВА підтримка бізнес аграрії субсидія
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
У Сумській області чоловік найняв кілера, щоб вбити колишню коханну
15 вересня 2025, 20:39
НАБУ шукає антикризового піарника із зарплатнею 10 тисяч гривень на день
15 вересня 2025, 20:09
На Житомирщині чоловік загинув під колесами потяга
15 вересня 2025, 20:07
На Харківщині втілюють державні ініціативи допомоги прифронтовим громадам
15 вересня 2025, 19:55
У громадянина Узбекистану, який проживає у Тернополі, знайшли автомат Калашникова і наркотики
15 вересня 2025, 19:39
Підприємиці Харківщини можуть отримати 6 мільйонів гривень на цифрову трансформацію бізнесу
15 вересня 2025, 19:35
У Полтаві зіткнулися два авто: є постраждалі, зокрема дитина
15 вересня 2025, 19:28
На Тернопільщині правоохоронці затримали керівника коледжу, який пообіцяв за гроші взяти на роботу чоловіка і оформити йому відстрочку
15 вересня 2025, 19:19
Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: є поранені
15 вересня 2025, 19:17
