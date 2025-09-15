Аграрії з прифронтових територій Харківщини можуть отримати бюджетну субсидію

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Державному аграрному реєстрі (ДАР) розпочався прийом заявок на отримання бюджетної субсидії для сільгоспвиробників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

Ця фінансова допомога надається аграріям, які ведуть свою діяльність на територіях можливих бойових дій та активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Субсидія розраховується на гектар оброблюваних угідь, засіяних сільськогосподарськими культурами під урожай цього року, а також на багаторічні насадження.

Прийом заявок триватиме до 25 вересня 2025 року включно.

На Харківщині програма реалізується за підтримки Харківської ОВА.

"У разі виникнення технічних питань щодо реєстрації та подання заявок, будь ласка, звертайтесь до Контакт-центру ДАР за тел.: 044 339 92 15 (е-mail: support@dar.gov.ua). У разі виникнення питань щодо заповнення та подачі заявок звертайтеся до Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної (військової) адміністрації за тел.: 066-31-22-49, 063-694-11-22 (dapr@kharkivoda.gov.ua)", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, Харківщина в лідерах зі створення умов для бізнесу. Зокрема, в межах урядового проєкту "єРобота" в області з'явилося понад 250 нових суб'єктів господарювання.