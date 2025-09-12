Фото из открытых источников

В городе Измаил начали сбивать панно, уцелевшее после обстрелов РФ. На это обратила внимание активистка

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Общественная активистка Elmira Ettinger отметила, что речь идет о доме по ул. Соборности, 39. Там было враждебное попадание. Местные жители отметили, что сама мозаика не пострадала.

"Однако сейчас ее сбивают. По проекту реновации дома на фото первый этаж не предполагает сохранение этих панно на тематику древней истории. Почему такое решение приняли и не интегрировали мозаику в обновление - загадка. Враги не разбили, поэтому наши проектанты решили добить", - говорит активистка.

Напомним, ранее в Полтаве обновили место, где когда-то стоял памятник русскому царю Петру. Теперь там организовали фотозону.