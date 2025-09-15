Підприємиці Харківщини можуть отримати 6 мільйонів гривень на цифрову трансформацію бізнесу
Відкрито набір підприємиць на новий сезон національного візійного жіночого акселератора «Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.
Як зазначається, програма орієнтована на діючих підприємиць, які прагнуть трансформувати свій бізнес, – від базових цифрових процесів до стратегічної автоматизації та виходу на нові ринки. Цьогорічний фонд фінансової підтримки становить 6 мільйонів гривень.
Новий сезон програми зосереджений на розвитку цифрової зрілості бізнесу та впровадженні інноваційних технологій. До участі запрошуються:
- власниці малого та середнього бізнесу;
- підприємиці з досвідом, які потребують підтримки у впровадженні технологій;
- жінки, які прагнуть вийти на нові ринки, зокрема європейські.
Програма навчання триватиме 14 тижнів та поєднуватиме теоретичні модулі, практичні завдання й включає менторські зустрічі для учасниць буткемпів. У третьому сезоні освітня програма побудована на чотирьох ключових блоках: "Мислення цифрової ери", "Технології цифрової трансформації", "Безпека й цифрова інфраструктура" та "Управління цифровими змінами".
На Харківщині проєкт реалізовується з підтримки Харківської ОВА.
Нагадаємо, що за два сезони "Відважна" об’єднала понад 8 000 українських підприємиць з усіх регіонів.
Як повідомлялось, Харківщина в лідерах зі створення умов для бізнесу. Зокрема, в межах урядового проєкту "єРобота" в області з'явилося понад 250 нових суб'єктів господарювання.