Підприємиці Харківщини можуть отримати 6 мільйонів гривень на цифрову трансформацію бізнесу

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

Як зазначається, програма орієнтована на діючих підприємиць, які прагнуть трансформувати свій бізнес, – від базових цифрових процесів до стратегічної автоматизації та виходу на нові ринки. Цьогорічний фонд фінансової підтримки становить 6 мільйонів гривень.

Новий сезон програми зосереджений на розвитку цифрової зрілості бізнесу та впровадженні інноваційних технологій. До участі запрошуються:

власниці малого та середнього бізнесу;

підприємиці з досвідом, які потребують підтримки у впровадженні технологій;

жінки, які прагнуть вийти на нові ринки, зокрема європейські.

Програма навчання триватиме 14 тижнів та поєднуватиме теоретичні модулі, практичні завдання й включає менторські зустрічі для учасниць буткемпів. У третьому сезоні освітня програма побудована на чотирьох ключових блоках: "Мислення цифрової ери", "Технології цифрової трансформації", "Безпека й цифрова інфраструктура" та "Управління цифровими змінами".

На Харківщині проєкт реалізовується з підтримки Харківської ОВА.

Нагадаємо, що за два сезони "Відважна" об’єднала понад 8 000 українських підприємиць з усіх регіонів.

Як повідомлялось, Харківщина в лідерах зі створення умов для бізнесу. Зокрема, в межах урядового проєкту "єРобота" в області з'явилося понад 250 нових суб'єктів господарювання.