По состоянию на 11 сентября в базе областного центра занятости насчитывается 3235 актуальных вакансий в Харьковской области

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Наиболее оплачиваемые вакансии на этой неделе:

Радиотелефонист – 120 тыс. грн. Врач-терапевт – 60 тыс. грн. Специалист по публичным закупкам – 48 тыс. грн. Начальник отдела стандартизации – 35 тыс. грн. Инженер по проектно-сметной работе – 34,9 тыс. грн.

Также в топе вакансий торговый представитель (33 тыс. грн), архитектор (26 тыс. грн), водитель троллейбуса (25 тыс. грн), экономист (24 тыс. грн) и экспедитор (20 тыс. грн).

Подробнее ознакомиться со всеми предложениями по Харькову и области можно по ссылке.

Для консультаций работает горячая линия: 0 800 219 729 (с понедельника по пятницу, 8:30–17:00).

Информацию о работе и контактах филиалов областного центра занятости можно найти по ссылке.

Напомним, в Харьковской области расширяется система поддержки ветеранов и членов их семей. В фокусе – возможности профессионального обучения, открытия собственного бизнеса и трудоустройства с помощью государственных программ, грантов и компенсаций для работодателей.