Фото: ОВА

Захід організували у партнерстві з благодійною організацією "Координаційний гуманітарний центр" за сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та за фінансової підтримки уряду Південної Кореї.

Очільник області Олег Синєгубов наголосив під час форуму, що темпи очищення територій в області зростають, у тому числі завдяки українським розробкам. Він подякував саперам за щоденну небезпечну роботу, а також уряду й міжнародним партнерам за підтримку.

З початку повномасштабної війни в регіоні піротехніки знешкодили понад 298 тисяч вибухонебезпечних предметів. Нині на Харківщині працюють 110 груп розмінування від українських та міжнародних організацій, а також 131 група ДСНС, ЗСУ та поліції. Також до роботи залучені 100 машин механізованого розмінування.

Під час форуму організації, які працюють над протимінною діяльністю в регіоні, відзначили почесними грамотами та подяками.

