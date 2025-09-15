На Харківщині розмінування залишається одним із головних пріоритетів зміцнення безпеки
Харківська ОВА разом із Центром координації протимінної діяльності провела форум "Популяризація професії сапера – безпека та майбутнє"
Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.
Захід організували у партнерстві з благодійною організацією "Координаційний гуманітарний центр" за сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та за фінансової підтримки уряду Південної Кореї.
Очільник області Олег Синєгубов наголосив під час форуму, що темпи очищення територій в області зростають, у тому числі завдяки українським розробкам. Він подякував саперам за щоденну небезпечну роботу, а також уряду й міжнародним партнерам за підтримку.
З початку повномасштабної війни в регіоні піротехніки знешкодили понад 298 тисяч вибухонебезпечних предметів. Нині на Харківщині працюють 110 груп розмінування від українських та міжнародних організацій, а також 131 група ДСНС, ЗСУ та поліції. Також до роботи залучені 100 машин механізованого розмінування.
Під час форуму організації, які працюють над протимінною діяльністю в регіоні, відзначили почесними грамотами та подяками.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харківщина і Швеція підписали стратегічний меморандум для спільної роботи – від відновлення освітньої інфраструктури до реконструкції критичних об'єктів.