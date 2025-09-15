12:59  15 вересня
15 вересня 2025, 16:59

Місто Куп’янськ на Харківщині зруйнований на 95% через щоденні обстріли

15 вересня 2025, 16:59
Фото: скріншот з відео/Інформаційний марафон
Жителі Куп’янська продовжують зазнавати втрат та руйнувань через щоденні обстріли, які знищили більшість інфраструктури міста

Про це повідомляє начальник МВА Андрій Беседін, передає RegioNews.

За даними начальника місцевого військового адміністративного органу, стан Куп’янська можна оцінити як критичний. Місто зруйноване приблизно на 95%. Інфраструктура, житлові будинки та громадські об’єкти зазнали значних пошкоджень.

Щодня обстріли різних видів озброєння продовжують руйнувати місто. За словами чиновника, інтенсивність атак зростає з кожним днем. Внаслідок цього цивільне населення продовжує страждати: люди отримують поранення, а деякі гинуть.

Місцеві служби намагаються надавати допомогу потерпілим, однак робота у таких умовах ускладнена через постійні обстріли та руйнування комунікацій. Жителі міста залишаються у складній ситуації, адже безпечних місць для перебування майже не залишилося.

Експерти відзначають, що відновлення Куп’янська вимагатиме значних ресурсів та часу. Вже зараз йдеться про десятки гектарів зруйнованих територій та сотні мільйонів гривень збитків для місцевої інфраструктури.

Раніше повідомлялося, президент Зеленський відзначив успіхи українських військ у прикордонних районах Сумської області. Він також зазначав про значні втрати противника у Куп’янську та на Донеччині.

інфраструктура збитки руйнування Куп'янськ критична інфраструктура зруйновані будинки
15 вересня 2025
