Фото: скриншот

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.

В результате обстрела повреждены частные дома и многоэтажки: иссеченные стены, пробиты потолки, выбиты окна. К счастью, люди не пострадали.

Утром на местах "прилетов" работали соцработники и коммунальщики. Они помогли жителям и начали ликвидацию последствий атаки.

Подробности – в видео.

Напомним, в ночь на 15 сентября российская армия атаковала Украину тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 84 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.