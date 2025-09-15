12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
10:11  15 вересня
У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його в ДТП
08:20  15 вересня
Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові
15 вересня 2025, 10:25

У Харкові судили "фаната РФ", який "зливав" дані про ЗСУ

15 вересня 2025, 10:25
Ілюстративне фото
У Харківській області отримав вирок чоловік, який мав антиукраїнську позицію. Зокрема, він передавав дані про українських військових

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

За даними слідства, у березні цього року харківʼянин публікував у Telegram анти українські дописи. Зокрема, він називав українців намистами та садистами, і заявляв, що росіяни нібито до військовополонених українців ставляться нормально. Тому, на думку "фаната русского мира" їм краще відмовлятися від обміну і чекати "перемоги" на території РФ, або долучатися до російської армії.

"ВСУ прячут технику в жилых кварталах, дескать они же нас защищают. Если бы они возле домов не стояли, мы были бы уже под Россией… Надо и Днепропетровские направление дожимать, и заодно загонять клин между Суммами и Харьковом. Так как все это надо возвращать в состав России", — писав обвинувачений.

У травні чоловік передавав дані про ЗСУ в Харкові невідомій особі в Telegram. У серпні його викрили правоохоронці. Він визнав провину та пішов на угоду. Чоловіка засудили до шести років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше викрили жителя Миколаєва, який надсилав росіянам адреси, де базувалися українські військовослужбовці й казав, що можна знайти вдалий момент для ударів.

агент рф суд Харківська область
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
07 серпня 2025
