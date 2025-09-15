У Харкові судили "фаната РФ", який "зливав" дані про ЗСУ
У Харківській області отримав вирок чоловік, який мав антиукраїнську позицію. Зокрема, він передавав дані про українських військових
Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.
За даними слідства, у березні цього року харківʼянин публікував у Telegram анти українські дописи. Зокрема, він називав українців намистами та садистами, і заявляв, що росіяни нібито до військовополонених українців ставляться нормально. Тому, на думку "фаната русского мира" їм краще відмовлятися від обміну і чекати "перемоги" на території РФ, або долучатися до російської армії.
"ВСУ прячут технику в жилых кварталах, дескать они же нас защищают. Если бы они возле домов не стояли, мы были бы уже под Россией… Надо и Днепропетровские направление дожимать, и заодно загонять клин между Суммами и Харьковом. Так как все это надо возвращать в состав России", — писав обвинувачений.
У травні чоловік передавав дані про ЗСУ в Харкові невідомій особі в Telegram. У серпні його викрили правоохоронці. Він визнав провину та пішов на угоду. Чоловіка засудили до шести років увʼязнення.
Нагадаємо, раніше викрили жителя Миколаєва, який надсилав росіянам адреси, де базувалися українські військовослужбовці й казав, що можна знайти вдалий момент для ударів.