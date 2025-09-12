Росіяни зайшли до Куп'янська через газову трубу

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На жаль, ворог втретє використав труби для переміщення військових. Вперше це було в Авдіївці, а вдруге біля Суджі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на DeepState.

Як зазначається, росіяни збудували цілу логістичну артерію. Входи в трубу розташовані поблизу Лиману Першого. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії.

"Таким чином організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радьківки, а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього роззосереджуються в Куп'янську і доходять до залізниці", – йдеться у повідомленні.

Раніше начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін розповів, що 95% міста зруйновано або пошкоджено. На його думку, місто готове до спротиву ворогу: як фортифікаційними спорудами, так і всередині міста.