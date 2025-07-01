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01 июля 2025, 17:55

Начальник Купянской ГВА в Харьковской области рассказал, готов ли город к обороне

01 июля 2025, 17:55
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фото: Думка
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В Купянске Харьковской области до сих пор проживает более тысячи гражданских

Об этом в интервью изданию "Думка" рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, передает RegioNews.

По его словам, 95% города разрушены или повреждены.

"К сожалению, ситуация приближается к критической, но, несмотря ни на что, Купянск держится, Купянск остается непокоренным, несокрушимым украинским городом. В Купянске частично есть свет, там, где это возможно сделать, потому что восстановление, к сожалению, сейчас невозможно", - говорит Беседин.

По его мнению, сейчас единственный способ спасти жизнь людей – это эвакуация.

"Сейчас в самом городе Купянск проживает 1375 гражданских жителей. Если брать общину в целом, там остаются 2,5 тысяч жителей", - добавил начальник Купянской городской военной администрации.

Относительно готовности Купянска к обороне Андрей Беседин заявил, что город готов к сопротивлению врагу: как фортификационными сооружениями, так и внутри города.

Напомним, украинская бригада "Месть" испепелила российскую пехоту и бронетехнику под Купянском.

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