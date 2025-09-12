В Боровой Харьковской области россияне разрушили дом – под завалами могут быть люди
В результате вражеского обстрела поселка Боровая Изюмского района Харьковской области полностью разрушен частный жилой дом и поврежден многоквартирный
Об этом сообщил начальник Изюмской районной военной администрации Степан Масельский, передает RegioNews.
"Один человек получил острую реакцию на стресс. Вероятно, под завалами разрушенного дома находятся два пожилых человека", - отметил он.
Спасательные работы продолжаются.
Кроме того, за прошедшие сутки в результате обстрелов поврежден и разрушен ряд объектов гражданской инфраструктуры:
-
В селе Погоновка Барвенковской городской общины в результате вражеских обстрелов поврежден частный дом и хозяйственное здание. За медицинской помощью обратились два человека с острой реакцией на стресс.
-
В селе Федоровка Барвенковской городской общины вражеские обстрелы повредили частный дом и хозяйственное здание. Пострадал один человек.
-
В селе Гороховатка Боровской поселковой общины в результате обстрелов из РСЗО "Ураган" повреждены три частных дома. Пострадавших нет.
-
В селе Подлиман Боровской поселковой общины из-за вражеского обстрела БпЛА горели два частных дома и хозяйственное сооружение. Пожар локализован, пострадавших нет.
Напомним, накануне российская авиация нанесла удар управляемыми авиабомбами по селу Грушевка Харьковской области. В результате обстрела загорелся частный дом, повреждены несколько других домов. Ранения получили две женщины.