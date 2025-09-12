В Боровой Харьковской области россияне разрушили дом – под завалами могут быть люди

Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений

"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне

11 сентября 2025

Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей

С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...