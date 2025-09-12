16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
11:28  12 сентября
В Житомирской области во время пожара погиб мужчина
08:30  12 сентября
Укрзализныця назначила дополнительные поезда на сентябрь
UA | RU
UA | RU
12 сентября 2025, 13:33

В Боровой Харьковской области россияне разрушили дом – под завалами могут быть люди

12 сентября 2025, 13:33
Читайте також українською мовою
Фото: Изюмский РВА
Читайте також
українською мовою

В результате вражеского обстрела поселка Боровая Изюмского района Харьковской области полностью разрушен частный жилой дом и поврежден многоквартирный

Об этом сообщил начальник Изюмской районной военной администрации Степан Масельский, передает RegioNews.

"Один человек получил острую реакцию на стресс. Вероятно, под завалами разрушенного дома находятся два пожилых человека", - отметил он.

Спасательные работы продолжаются.

Кроме того, за прошедшие сутки в результате обстрелов поврежден и разрушен ряд объектов гражданской инфраструктуры:

  • В селе Погоновка Барвенковской городской общины в результате вражеских обстрелов поврежден частный дом и хозяйственное здание. За медицинской помощью обратились два человека с острой реакцией на стресс.

  • В селе Федоровка Барвенковской городской общины вражеские обстрелы повредили частный дом и хозяйственное здание. Пострадал один человек.

  • В селе Гороховатка Боровской поселковой общины в результате обстрелов из РСЗО "Ураган" повреждены три частных дома. Пострадавших нет.

  • В селе Подлиман Боровской поселковой общины из-за вражеского обстрела БпЛА горели два частных дома и хозяйственное сооружение. Пожар локализован, пострадавших нет.

Напомним, накануне российская авиация нанесла удар управляемыми авиабомбами по селу Грушевка Харьковской области. В результате обстрела загорелся частный дом, повреждены несколько других домов. Ранения получили две женщины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область Борова война атака обстрелы разрушенные дома
Обстрел Запорожской области: произошли масштабные пожары, погиб человек
12 сентября 2025, 10:25
Россияне обстреляли из артиллерии Херсон: в ОВА показали последствия
12 сентября 2025, 10:16
Удары по окрестностям Сум и Битицкому старостату: есть погибшие
12 сентября 2025, 08:57
Все новости »
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
В эти выходные в Украине будет переменная погода
12 сентября 2025, 16:05
Детектива НАБУ Магамедрасулова оставили под стражей до 21 октября
12 сентября 2025, 15:55
Юморист Кирилл Ганин прокомментировал скандальную шутку о мужчинах, погибших в Тисе
12 сентября 2025, 15:34
На Винниччине из-за баловства со спичками чуть не сгорел дом с детьми
12 сентября 2025, 15:10
Налоги без стресса: в Харькове открыли офис для консультаций плательщиков
12 сентября 2025, 14:52
Убийство украинки в США: отца не пустили на похороны из-за запрета выезда
12 сентября 2025, 14:25
Двойное убийство на Львовщине: полиция работает на месте стрельбы в автосервисе
12 сентября 2025, 14:06
В Житомирской области судили водителя, который сбил ребенка на электросамокате: как его наказали
12 сентября 2025, 13:46
Привязывали к кровати, оставляли без еды: в Полтавской области за пытки будут судить шестерых работников СИЗО
12 сентября 2025, 13:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »