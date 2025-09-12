Удары по окрестностям Сум и Битицкому старостату: есть погибшие
На местах вражеских атак в Сумах и Битицком старостате обнаружили погибших
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
В промзоне в окрестностях Сум под завалами обнаружили тело погибшего охранника.
"После первого попадания БпЛА мужчина еще выходил на связь. После повторного российского удара связь с ним исчезла", – рассказал чиновник.
Также есть погибшие в результате утреннего ракетного удара в Битицком старостате Сумской громады. Предварительно, по селу россияне выпустили три ракеты. Есть разрушения и повреждения в жилом секторе. Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, утром 12 сентября российские ударные беспилотники ударили по промышленной зоне на окраине Сум. Возник пожар, повреждены нежилые здания и транспорт.