Иллюстративное фото: из открытых источников

На местах вражеских атак в Сумах и Битицком старостате обнаружили погибших

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В промзоне в окрестностях Сум под завалами обнаружили тело погибшего охранника.

"После первого попадания БпЛА мужчина еще выходил на связь. После повторного российского удара связь с ним исчезла", – рассказал чиновник.

Также есть погибшие в результате утреннего ракетного удара в Битицком старостате Сумской громады. Предварительно, по селу россияне выпустили три ракеты. Есть разрушения и повреждения в жилом секторе. Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, утром 12 сентября российские ударные беспилотники ударили по промышленной зоне на окраине Сум. Возник пожар, повреждены нежилые здания и транспорт.