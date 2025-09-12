11:54  12 сентября
Подробности ДТП с участием детектива НАБУ на Прикарпатье: обнародованы фото и видео
08:30  12 сентября
Укрзализныця назначила дополнительные поезда на сентябрь
07:43  12 сентября
В Хмельницкой области во время монтажа упала вышка с рабочими: один погиб, другой в больнице
12 сентября 2025, 08:57

Удары по окрестностям Сум и Битицкому старостату: есть погибшие

12 сентября 2025, 08:57
Иллюстративное фото: из открытых источников
На местах вражеских атак в Сумах и Битицком старостате обнаружили погибших

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В промзоне в окрестностях Сум под завалами обнаружили тело погибшего охранника.

"После первого попадания БпЛА мужчина еще выходил на связь. После повторного российского удара связь с ним исчезла", – рассказал чиновник.

Также есть погибшие в результате утреннего ракетного удара в Битицком старостате Сумской громады. Предварительно, по селу россияне выпустили три ракеты. Есть разрушения и повреждения в жилом секторе. Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, утром 12 сентября российские ударные беспилотники ударили по промышленной зоне на окраине Сум. Возник пожар, повреждены нежилые здания и транспорт.

