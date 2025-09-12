У Боровій на Харківщині росіяни зруйнували будинок – під завалами можуть бути люди
Унаслідок ворожого обстрілу селища Борова Ізюмського району Харківської області повністю зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено багатоквартирний
Про це повідомив начальник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський, передає RegioNews.
"Одна людина отримала гостру реакцію на стрес. Ймовірно, під завалами зруйнованого будинку перебувають двоє літніх людей", – зазначив він.
Рятувальні роботи тривають.
Окрім того, протягом минулої доби внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано низку об'єктів цивільної інфраструктури:
-
У селі Погонівка Барвінківської міської громади внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарчу будівлю. За медичною допомогою звернулися двоє людей з гострою реакцією на стрес.
-
У селі Федорівка Барвінківської міської громади ворожий обстріл пошкодив приватний будинок та господарчу будівлю. Постраждала одна людина.
-
У селі Гороховатка Борівської селищної громади внаслідок обстрілів із РСЗВ "Ураган" пошкоджено три приватних будинки. Постраждалих немає.
-
У селі Підлиман Борівської селищної громади через ворожий обстріл БпЛА горіли два приватних будинки та господарча споруда. Пожежу локалізовано, постраждалих немає.
Нагадаємо, напередодні російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по селу Грушівка, що на Харківщині. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок, пошкоджені кілька інших осель. Поранення отримали дві жінки.