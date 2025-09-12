16:49  12 вересня
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
16:05  12 вересня
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
11:28  12 вересня
На Житомирщині під час пожежі загинув чоловік
12 вересня 2025, 13:33

У Боровій на Харківщині росіяни зруйнували будинок – під завалами можуть бути люди

12 вересня 2025, 13:33
Фото: Ізюмська РВА
Унаслідок ворожого обстрілу селища Борова Ізюмського району Харківської області повністю зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено багатоквартирний

Про це повідомив начальник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський, передає RegioNews.

"Одна людина отримала гостру реакцію на стрес. Ймовірно, під завалами зруйнованого будинку перебувають двоє літніх людей", – зазначив він.

Рятувальні роботи тривають.

Окрім того, протягом минулої доби внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано низку об'єктів цивільної інфраструктури:

  • У селі Погонівка Барвінківської міської громади внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарчу будівлю. За медичною допомогою звернулися двоє людей з гострою реакцією на стрес.

  • У селі Федорівка Барвінківської міської громади ворожий обстріл пошкодив приватний будинок та господарчу будівлю. Постраждала одна людина.

  • У селі Гороховатка Борівської селищної громади внаслідок обстрілів із РСЗВ "Ураган" пошкоджено три приватних будинки. Постраждалих немає.

  • У селі Підлиман Борівської селищної громади через ворожий обстріл БпЛА горіли два приватних будинки та господарча споруда. Пожежу локалізовано, постраждалих немає.

Нагадаємо, напередодні російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по селу Грушівка, що на Харківщині. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок, пошкоджені кілька інших осель. Поранення отримали дві жінки.

12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
