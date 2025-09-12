11:54  12 сентября
Подробности ДТП с участием детектива НАБУ на Прикарпатье: обнародованы фото и видео
08:30  12 сентября
Укрзализныця назначила дополнительные поезда на сентябрь
07:43  12 сентября
В Хмельницкой области во время монтажа упала вышка с рабочими: один погиб, другой в больнице
UA | RU
UA | RU
12 сентября 2025, 10:25

Обстрел Запорожской области: произошли масштабные пожары, погиб человек

12 сентября 2025, 10:25
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В результате российских атак в Запорожской области вспыхнули пожары. Горели жилые дома и хозяйственные постройки

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В течение суток 11 сентября в результате российских атак в Запорожской области вспыхнули пожары в Запорожском и Пологовском районах. В селе Успеновка из-за вражеского авиаудара разрушен жилой дом, а также загорелись сооружения и авто на площади 100 квадратных метров. В результате атаки погиб 66-летний мужчина.

В Доброполье загорелся жилой дом, два хозяйственных постройки на общей площади 100 квадратных метров и сухая трава на площади 9 квадратных метров.

Также в селах Юрковка, Таврическое и Малокатериновка пожарные потушили пожары в природных экосистемах на общей площади 100 квадратных метров.

Напомним, ранее российские дроны массированно атаковали Краматорск. В городе возникли пожары, в том числе в админздании. При ликвидации возгорания спасатели попали под повторный удар.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы оккупанты Запорожская область
На Днепропетровщине из-за атак "Градов" и дронов возникли пожары
12 сентября 2025, 08:19
Россияне более 400 раз обстреляли города и села на Запорожье
12 сентября 2025, 07:08
Россияне ударили из артиллерии по учебному заведению в Херсоне: раненый охранник
11 сентября 2025, 14:27
Все новости »
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
Подробности ДТП с участием детектива НАБУ на Прикарпатье: обнародованы фото и видео
12 сентября 2025, 11:54
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
12 сентября 2025, 11:35
В Житомирской области во время пожара погиб мужчина
12 сентября 2025, 11:28
В Сумской области разоблачили мужчину, который делал фейковые медсправки для уклонистов
12 сентября 2025, 11:13
В парламентском номере убитого Парубия обнаружили арсенал оружия: подробности
12 сентября 2025, 10:55
На Львовщине ночью поезд насмерть сбил мужчину
12 сентября 2025, 10:42
Россияне обстреляли из артиллерии Херсон: в ОВА показали последствия
12 сентября 2025, 10:16
Во Львовской области 18-летний водитель Mercedes насмерть сбил мужчину
12 сентября 2025, 09:54
Реконструкция возможных договоренностей: что мог привезти Путин с Аляски
12 сентября 2025, 09:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »