Фото: ГСЧС

В результате российских атак в Запорожской области вспыхнули пожары. Горели жилые дома и хозяйственные постройки

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В течение суток 11 сентября в результате российских атак в Запорожской области вспыхнули пожары в Запорожском и Пологовском районах. В селе Успеновка из-за вражеского авиаудара разрушен жилой дом, а также загорелись сооружения и авто на площади 100 квадратных метров. В результате атаки погиб 66-летний мужчина.

В Доброполье загорелся жилой дом, два хозяйственных постройки на общей площади 100 квадратных метров и сухая трава на площади 9 квадратных метров.

Также в селах Юрковка, Таврическое и Малокатериновка пожарные потушили пожары в природных экосистемах на общей площади 100 квадратных метров.

Напомним, ранее российские дроны массированно атаковали Краматорск. В городе возникли пожары, в том числе в админздании. При ликвидации возгорания спасатели попали под повторный удар.