Матір полковника ДБР, яка заробляла 10 тисяч гривень на місяць, придбала земельну ділянку за 7 мільйонів

Матір начальника 2-го управління Головного оперуправління ДБР Ігоря Колінка придбала ділянку із «будинком-привидом» за 176 тисяч доларів або понад 7 мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на розслідування hromadske.

За інформацією журналістів, Валентина Колінко – пенсіонерка. До пенсії, ще кілька років тому, була завідувачкою виробництва на Комбінаті дитячого харчування в Харкові, а ще – прибиральницею в Харківському ліцеї. До повномасштабної війни її дохід становив близько 10 тисяч гривень на місяць.

Згідно декларації матері полковника ДБР, вона із чоловіком Олександром Колінком мали 30 000 доларів заощаджень. Вийшовши на пенсію, у 2023 році жінка купила земельну ділянку біля Харкова, в елітному котеджному містечку INWHITE family park.

Два роки тому жінка заплатила за землю трохи більше 100 тисяч гривень, але реальна ціна ділянки площею 10 соток може сягати 200 тисяч доларів.

Журналісти з’ясували, що на ділянці, що належить Валентині Колінко, розташований будинок, хоча в реєстрі нерухомого майна його немає.

Як повідомлялось, полковник Державного бюро розслідувань Ігор Колінко під час війни придбав квартиру в Києві за 14 мільйонів гривень. У відомстві цю інформацію поки не коментують.