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28 июня 2025, 14:32

Экс-заммэра Харькова подозревают в завладении более 5 млн грн

28 июня 2025, 14:32
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Правоохранители разоблачили преступную организацию во главе с бывшим заместителем мэра Харькова

Как передает RegioNews, об этом генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил в Фейсбуке.

По его словам, прокуратура совместно с полицией разоблачила преступную организацию во главе с бывшим заместителем мэра Харькова. Они подозреваются в завладении 5,4 млн. гривен бюджетных средств, выделенных на фортификации.

В состав группы кроме организатора входили четверо исполнителей, среди которых два руководителя предприятий и двое физических лиц-предпринимателей.

"Организатор и директор одного из предприятий в качестве основного подрядчика привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух ФЛП, которые осуществили закупку имущества для обустройства фортификации по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в результате преступной деятельности группы государству нанесен ущерб в сумме 5,4 млн гривен.

Все участники преступной организации задержаны.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области усилят фортификации двух городов.

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