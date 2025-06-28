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Правоохранители разоблачили преступную организацию во главе с бывшим заместителем мэра Харькова

Как передает RegioNews, об этом генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил в Фейсбуке.

По его словам, прокуратура совместно с полицией разоблачила преступную организацию во главе с бывшим заместителем мэра Харькова. Они подозреваются в завладении 5,4 млн. гривен бюджетных средств, выделенных на фортификации.

В состав группы кроме организатора входили четверо исполнителей, среди которых два руководителя предприятий и двое физических лиц-предпринимателей.

"Организатор и директор одного из предприятий в качестве основного подрядчика привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух ФЛП, которые осуществили закупку имущества для обустройства фортификации по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в результате преступной деятельности группы государству нанесен ущерб в сумме 5,4 млн гривен.

Все участники преступной организации задержаны.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области усилят фортификации двух городов.