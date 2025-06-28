Экс-заммэра Харькова подозревают в завладении более 5 млн грн
Правоохранители разоблачили преступную организацию во главе с бывшим заместителем мэра Харькова
Как передает RegioNews, об этом генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил в Фейсбуке.
По его словам, прокуратура совместно с полицией разоблачила преступную организацию во главе с бывшим заместителем мэра Харькова. Они подозреваются в завладении 5,4 млн. гривен бюджетных средств, выделенных на фортификации.
В состав группы кроме организатора входили четверо исполнителей, среди которых два руководителя предприятий и двое физических лиц-предпринимателей.
"Организатор и директор одного из предприятий в качестве основного подрядчика привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух ФЛП, которые осуществили закупку имущества для обустройства фортификации по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в результате преступной деятельности группы государству нанесен ущерб в сумме 5,4 млн гривен.
Все участники преступной организации задержаны.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области усилят фортификации двух городов.