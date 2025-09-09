В Харькове разоблачили подпольное производство сигарет и алкоголя

фото: ГПСУ

В Харькове разоблачили подпольное производство и сбыт табачных и спиртосодержащих изделий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители провели обыски в местах проживания лиц, причастных к незаконному изготовлению и сбыту подакцизных товаров без марок акцизного налога, а также в местах изготовления, хранения и реализации такой продукции.

Правоохранители изъяли:

• более 70 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога;

• 3 тысячи электронных устройств для курения;

• 1,8 тысячи зип-пакетов с табачными изделиями;

• более 20 тысяч литров спиртного, расфасованного в 3,5 тысяч упаковок (бутылки, тетрапаки) с логотипами известных брендов;

• оборудование для изготовления сигарет, в том числе электрический станок и 300 гильз;

• финансово-хозяйственная документация, черновые записи, мобильные телефоны;

• помповое ружье.

Общая стоимость изъятого составляет более 8 млн. грн.

Напомним, в июле текущего года в Харьковской области правоохранители обнаружили незаконное производство табачных изделий. Двум злоумышленникам инкриминируют незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку подакцизных товаров, совершенное группой лиц.