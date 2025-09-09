В Харькове разоблачили подпольное производство сигарет и алкоголя
В Харькове разоблачили подпольное производство и сбыт табачных и спиртосодержащих изделий
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Правоохранители провели обыски в местах проживания лиц, причастных к незаконному изготовлению и сбыту подакцизных товаров без марок акцизного налога, а также в местах изготовления, хранения и реализации такой продукции.
Правоохранители изъяли:
• более 70 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога;
• 3 тысячи электронных устройств для курения;
• 1,8 тысячи зип-пакетов с табачными изделиями;
• более 20 тысяч литров спиртного, расфасованного в 3,5 тысяч упаковок (бутылки, тетрапаки) с логотипами известных брендов;
• оборудование для изготовления сигарет, в том числе электрический станок и 300 гильз;
• финансово-хозяйственная документация, черновые записи, мобильные телефоны;
• помповое ружье.
Общая стоимость изъятого составляет более 8 млн. грн.
Напомним, в июле текущего года в Харьковской области правоохранители обнаружили незаконное производство табачных изделий. Двум злоумышленникам инкриминируют незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку подакцизных товаров, совершенное группой лиц.