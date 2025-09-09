Колишнього топ-чиновника Харківської міськради посадили у СІЗО

фото: Харківська міська рада

У Харкові колишнього топ-чиновника мерії Панова посадили в СІЗО

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Думка".

За даними видання, Панова підозрюють у розтраті майна. Суд встановив йому розмір застави у розмірі 1 млн грн.

Нагадаємо, Панов склав мандат депутата Харківської облради від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків" у червні 2025 року.

Як повідомлялось, колишнього заступника мера Харкова підозрюють у заволодінні понад 5 млн грн. До складу групи крім організатора входили четверо виконавців, серед яких двоє керівників підприємств і двоє фізичних осіб-підприємців.