15:25  09 вересня
У Дніпрі чоловік вбив дружину під час сварки
11:12  09 вересня
У Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку
07:24  09 вересня
На Київщині п’яний юнак побив палицею двох літніх людей
09 вересня 2025, 18:14

Колишнього топ-чиновника Харківської міськради посадили у СІЗО

09 вересня 2025, 18:14
фото: Харківська міська рада
У Харкові колишнього топ-чиновника мерії Панова посадили в СІЗО

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Думка".

За даними видання, Панова підозрюють у розтраті майна. Суд встановив йому розмір застави у розмірі 1 млн грн.

Нагадаємо, Панов склав мандат депутата Харківської облради від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків" у червні 2025 року.

Як повідомлялось, колишнього заступника мера Харкова підозрюють у заволодінні понад 5 млн грн. До складу групи крім організатора входили четверо виконавців, серед яких двоє керівників підприємств і двоє фізичних осіб-підприємців.

07 серпня 2025
