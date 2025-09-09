15:25  09 вересня
09 вересня 2025, 17:49

У Харкові викрили підпільне виробництво сигарет та алкоголю

09 вересня 2025, 17:49
фото: ДПСУ
У Харкові викрили підпільне виробництво та збут тютюнових та спиртовмісних виробів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці провели обшуки в місцях проживання осіб, причетних до незаконного виготовлення й збуту підакцизних товарів без марок акцизного податку, а також місцях виготовлення, зберігання та реалізації такої продукції.

Правоохоронці вилучили:

• понад 70 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку;

• 3 тисячі електронних пристроїв для паління;

• 1,8 тисячі зіп-пакетів із тютюновими виробами;

• понад 20 тисяч літрів спиртного, розфасованого у 3,5 тисячі упаковок (пляшки, тетрапаки) з логотипами відомих брендів;

• обладнання для виготовлення сигарет, зокрема електричний станок та 300 гільз;

• фінансово-господарську документацію, чорнові записи, мобільні телефони;

• помпову рушницю.

Загальна вартість вилученого становить понад 8 млн грн.

Нагадаємо, у липні поточного року в Харківській області правоохоронці виявили незаконне виробництво тютюнових виробів. Двом зловмисникам інкримінують незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів, вчинене групою осіб.

