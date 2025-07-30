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Об этом сообщает "Мнение", передает RegioNews.

Подпольный цех работал в городе Люботин. Его организовали двое местных жителей - 29-летний харьковчанин и его 33-летний знакомый. По версии следствия, мужчины наладили изготовление сигарет, их хранение и доставку клиентам, используя арендованное помещение и канал связи в мессенджере Telegram.

Изъято более 85 тысяч сигарет

Незаконное производство функционировало с использованием специального оборудования. Сбыт табачной продукции осуществлялся без надлежащих разрешительных документов, а доставка заказов координировалась через онлайн-канал. В помещении правоохранители обнаружили более 85 тысяч готовых к реализации сигарет, два станка для их изготовления, а также другие доказательства, подтверждающие ведение нелегального бизнеса.

Подпольное производство действовало в арендованном помещении

По результатам обыска оба мужчины были задержаны. Следователи уже сообщили им о подозрении по части 2 статьи 28 и частям 1 и 2 статьи 204 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном изготовлении, хранении, сбыте или транспортировке подакцизных товаров, совершенном группой лиц.

Ранее сообщалось, в Одесской области будут судить мужчину за торговлю нелегальными сигаретами на 7,8 млн грн. По данным следствия, в течение двух лет мужчина без регистрации в качестве предпринимателя организовал продажу табачных изделий через Telegram-каналы.