На Харьковщине в результате взрыва неизвестного предмета пострадали дети
Двое детей пострадали из-за взрыва взрывоопасного предмета в Купянском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Как отмечается, 8 сентября в Купянском районе, на территории Великобурлукской общины, недалеко от села Зеленый Гай произошел взрыв взрывоопасного предмета, предварительно гранаты.
В результате происшествия пострадали двое мальчиков 2013 года рождения. Дети получили травмы рук и головы. К сожалению, они находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, 4 сентября в Харьковской области произошла трагедия. В результате взрыва российского FPV-дрона погибли двое местных жителей, а еще двое получили ранения.
