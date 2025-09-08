На Харьковщине в результате взрыва неизвестного предмета пострадали дети

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, 8 сентября в Купянском районе, на территории Великобурлукской общины, недалеко от села Зеленый Гай произошел взрыв взрывоопасного предмета, предварительно гранаты.

В результате происшествия пострадали двое мальчиков 2013 года рождения. Дети получили травмы рук и головы. К сожалению, они находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 4 сентября в Харьковской области произошла трагедия. В результате взрыва российского FPV-дрона погибли двое местных жителей, а еще двое получили ранения.