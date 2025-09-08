На Харківщині внаслідок вибуху невідомого предмета постраждали діти

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Двоє дітей постраждали через вибух вибухонебезпечного предмета в Куп’янському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Як зазначається, 8 вересня у Куп’янському районі, на території Великобурлуцької громади, неподалік села Зелений Гай стався вибух вибухонебезпечного предмета, попередньо гранати.

У результаті події постраждали двоє хлопчиків 2013 років народження. Діти отримали травми рук та голови. На жаль, вони перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, 4 вересня в Харківській області сталася трагедія. Внаслідок вибуху російського FPV-дрона загинули двоє місцевих жителів, а ще двоє отримали поранення.