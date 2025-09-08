В Харькове в квартиру залетели более 200 летучих мышей
В Харькове в нежилой квартире нашли более 200 летучих мышей. Животные погибли после того, как залетели внутрь через окно
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Bats.Ukraine.
Как отмечается, женщина пришла в нежилую квартиру своей дочери, за которой ухаживает, и едва не потеряла сознание. По всей квартире было более двух сотен летучих мышей, большинство из которых, к сожалению, погибло.
"Попав в незнакомое место (например балкон или комната) рукокрылые дезориентируются и не могут понять, как выбраться. Особенно трудно им вылезти из емкости, где есть вода – не от чего оттолкнуться и большой риск утонуть", – говорится в сообщении.
