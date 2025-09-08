Водителей просят не пользоваться одной из дорог в Харьковской области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook Службы обновления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Отмечается, что в связи с активизацией боевых действий в Лиманском направлении противник массово применяет ударные FPV-дроны для поражения как военной, так и гражданской техники.

Особенно опасным остается участок трассы М-03 от Изюма до Славянска.

"Уважаемые водители! Призываем вас при планировании поездок учитывать ситуацию и по возможности избегать движения указанным участком. Для вашей безопасности рекомендуем пользоваться альтернативными маршрутами в направлении Славянска", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что россияне атакуют FPV-дронами транспорт на дороге Славянск-Изюм. В частности, был поражен транспорт в районе населенного пункта Карповка.