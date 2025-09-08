13:05  08 сентября
Трагедия в Кривом Роге: полицейский застрелился в служебном авто
16:25  08 сентября
Мать выбросила из окна: в Одессе возле дома нашли мертвого младенца
14:59  08 сентября
В Харькове в квартиру залетели более 200 летучих мышей
08 сентября 2025, 18:53

Водителей просят не пользоваться одной из дорог в Харьковской области

08 сентября 2025, 18:53
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области участок трассы М-03 Изюм-Славянск остается опасным из-за применения вражеских дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook Службы обновления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Отмечается, что в связи с активизацией боевых действий в Лиманском направлении противник массово применяет ударные FPV-дроны для поражения как военной, так и гражданской техники.

Особенно опасным остается участок трассы М-03 от Изюма до Славянска.

"Уважаемые водители! Призываем вас при планировании поездок учитывать ситуацию и по возможности избегать движения указанным участком. Для вашей безопасности рекомендуем пользоваться альтернативными маршрутами в направлении Славянска", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что россияне атакуют FPV-дронами транспорт на дороге Славянск-Изюм. В частности, был поражен транспорт в районе населенного пункта Карповка.

Харьковская область дорога дрон Харьковская ОВА
