16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
UA | RU
UA | RU
05 сентября 2025, 21:54

В Харькове спасли маленького котенка из электрощитка больницы

05 сентября 2025, 21:54
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

На территории одной из харьковских больниц котёнок оказался в электрощитке. Скорее всего, животное упало туда с поврежденной части крыши.

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По словам волонтеров, котенок мог просидеть там четыре дня без воды и еды. Сотрудники больницы обратились в организацию Animal Rescue Kharkiv. Спасатели разбили часть стены и спасли котенка.

Врачи так волновались за животное, что после спасения все вместе пошли кормить пушистого "гостя".

Котика назвали Тихон. Один из врачей забрал его домой, поэтому он нашел семью.

Напомним, полицейские Днепра завершили расследование дела в отношении мужчины, который жестоко обращался со своей собакой, и направили его в суд. 55-летний подозреваемый обвиняется в том, что он из-за неприязни нанес домашнему животному многочисленные повреждения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
животные спасение Харьков
Лежал раненый под дождем: на Днепропетровщине спасают жизнь собачку
04 сентября 2025, 15:26
Пример человечности: на Харьковщине полицейский спас раненую птицу
03 сентября 2025, 21:55
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Еще одна страна отказалась отправлять войска в Украину
05 сентября 2025, 21:59
Россияне атакуют FPV-дронами транспорт на дороге Славянск-Изюм
05 сентября 2025, 21:48
В Херсоне подросток подорвался на мине
05 сентября 2025, 21:24
"Репрессии – не дисциплина": в Киеве протесты против законопроекта о наказаниях для военных
05 сентября 2025, 21:16
"Димас" из "Любарта": как доброволец стал офицером и артиллеристом нового поколения
05 сентября 2025, 20:59
На Днепропетровзине судили предателя, который "сливал" позиции ВСУ
05 сентября 2025, 20:43
Появился трейлер фильма о Казимире Малевиче
05 сентября 2025, 20:30
Из Ужгорода будет прямой железнодорожный путь в ЕС
05 сентября 2025, 20:08
Россияне атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами: в ОВА показали последствия
05 сентября 2025, 19:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »