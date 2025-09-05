Иллюстративное фото

На территории одной из харьковских больниц котёнок оказался в электрощитке. Скорее всего, животное упало туда с поврежденной части крыши.

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По словам волонтеров, котенок мог просидеть там четыре дня без воды и еды. Сотрудники больницы обратились в организацию Animal Rescue Kharkiv. Спасатели разбили часть стены и спасли котенка.

Врачи так волновались за животное, что после спасения все вместе пошли кормить пушистого "гостя".

Котика назвали Тихон. Один из врачей забрал его домой, поэтому он нашел семью.

