У Харкові у квартиру залетіли понад 200 кажанів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Харкові у нежилій квартирі знайшли понад 200 кажанів. Тварини загинули після того, як залетіли всередину через вікно

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Bats.Ukraine.

Як зазначається, жінка прийшла в нежилу квартиру своєї доньки, яку доглядає, і ледь не втратила свідомість. По всій квартирі було більше двох сотень кажанів, більшість з яких, на жаль, загинула.

"Потрапивши у незнайоме місце (як-от балкон або кімната) рукокрилі дезорієнтуються і не можуть зрозуміти, як вибратись. Особливо важко їм вилізти з ємності, де є вода – нема від чого відштовхнутись та великий ризик потонути", – йдеться у повідомленні.

