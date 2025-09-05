16:29  05 вересня
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
05 вересня 2025, 21:54

У Харкові врятували маленьке кошеня з електрощитка лікарні

05 вересня 2025, 21:54
Ілюстративне фото
На території однієї з харківських лікарень кошеня опинилось в електрощитку. Скоріше за все, тварина впала туди з пошкодженої частини даху

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За словами волонтерів, кошеня могло просидіти там чотири дні без води та їжі. Працівники лікарні звернулись до організації Animal Rescue Kharkiv. Рятувальники розбили частину стіни та врятували кошеня.

Лікарі так хвилювались за тварину, що після порятунку всі разом пішли годувати пухнастого "гостя".

Котика назвали Тіхон. Одна з лікарок забрала його додому, тож він знайшов родину.

Нагадаємо, поліцейські Дніпра завершили розслідування справи стосовно чоловіка, який жорстоко поводився зі своєю собакою, та направили її до суду. 55-річного підозрюваного звинувачують у тому, що він через неприязнь завдав домашній тварині численних ушкоджень.

тварини порятунок Харків
05 вересня 2025
07 серпня 2025
