Ілюстративне фото

На території однієї з харківських лікарень кошеня опинилось в електрощитку. Скоріше за все, тварина впала туди з пошкодженої частини даху

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За словами волонтерів, кошеня могло просидіти там чотири дні без води та їжі. Працівники лікарні звернулись до організації Animal Rescue Kharkiv. Рятувальники розбили частину стіни та врятували кошеня.

Лікарі так хвилювались за тварину, що після порятунку всі разом пішли годувати пухнастого "гостя".

Котика назвали Тіхон. Одна з лікарок забрала його додому, тож він знайшов родину.

