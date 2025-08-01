Языковой контроль 2025: в каких городах больше всего нарушений

иллюстративное фото: УНИАН

В январе-июне 2025 года Секретариат уполномоченного по защите государственного языка провел 656 мер государственного контроля по применению украинского языка. Из них 107 начали еще в 2024 году, а 549 — в 2025-м

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

По результатам проверок установлено 524 нарушения языкового законодательства. Было составлено 388 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 136 предупреждений субъектам предпринимательской деятельности.

Наибольшее количество нарушений выявлено в сферах пользовательских интерфейсов (36% от общего количества), обслуживания потребителей (26%) и информации для общего ознакомления (22%).

По географии нарушений лидируют Киев, Одесская, Харьковская и Днепропетровская области.

Кроме того, к языковому омбудсмену поступило 1410 обращений относительно нарушений языкового законодательства, что на 348 больше, чем в первом полугодии 2024 года.

Напомним, недавно Украина получила нового языкового омбудсмена — Елену Ивановскую. Она доктор филологических наук, профессор и преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров не продлил контракт Тарасу Кременю, занимавшему должность Уполномоченного по защите государственного языка.

Читайте также: Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"