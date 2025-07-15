Украина получила нового языкового омбудсмена

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Как передает RegioNews, об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Назначена Ивановская Елена Петровна на должность Уполномоченного по защите государственного языка", - говорится в сообщении.

Елена Ивановская - доктор филологических наук, профессор и преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работает на кафедре фольклористики, где преподает фольклорный аспект обычного права, методику обучения фольклору и субъектно-образную систему фольклора.

В ее наработке около 100 научных, в том числе 17 научно-методических, трудов, учебных пособий, учебника и учебных программ, а также публикаций, посвященных защите украинского языка.

Напомним, Кабмин уволил Тараса Кременя с должности языкового омбудсмена.