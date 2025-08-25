Стало известно, будут ли повышать штрафы за нарушение языкового законодательства

иллюстративное фото: из открытых источников

Сейчас не следует повышать штрафы за нарушение языкового законодательства

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

По ее словам, учитывая Кодекс Украины об административных правонарушениях, в настоящее время дела о нарушении языкового законодательства рассматриваются исключительно в отношении физических лиц.

"Штраф – это не самоцель, это уже крайняя мера. Но когда человек сознательно игнорирует закон, когда есть очевидное пренебрежение – тогда государство должно реагировать", – отметила Ивановская.

Напомним, по итогам первого полугодия 2025 года было зафиксировано 524 нарушения языкового законодательства. Были составлены 388 протоколов об административных правонарушениях и вынесены 136 предупреждений субъектам предпринимательской деятельности.