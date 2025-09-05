13:00  05 вересня
У Харкові водій відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою – його оштрафують

Водія таксі, який відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою в Харкові, притягнутть до відповідальності

Про це повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, передає RegioNews.

"Я ухвалила рішення про початок заходів державного контролю. Також буде підготовлено звернення до Нацполіції та СБУ", – заявила вона.

За словами Івановської, інцидент, який набув розголосу в соцмережах, супроводжувався не лише відмовою перейти на українську мову, а й вимогою пасажирки вимкнути російську музику. У відповідь водій почав виголошувати тези, схожі на російську пропаганду, зокрема – про "утиски прав російськомовних".

Зазначається, що водій не дотримався вимог статті 36 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка зобов'язує надавати послуги у сфері транспорту українською мовою.

За таке порушення передбачено штраф від 3400 до 5100 грн.

Уповноважена звернулася до таксопарків із проханням ретельно перевіряти знання української мови у водіїв та оперативно реагувати на скарги пасажирів.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2025 року було зафіксовано 524 порушення мовного законодавства. Було складено 388 протоколів про адміністративні правопорушення та винесено 136 попереджень суб'єктам підприємницької діяльності.

Читайте також: Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"

