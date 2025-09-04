22:10  04 вересня
Житель Запоріжжя загинув через день після мобілізації
18:26  04 вересня
Миколаїв уперше з 2022 року отримає прісну воду
17:15  04 вересня
На Волині чоловіки побили співробітників ТЦК, вирвали у них пістолет і відкрили по них вогонь
UA | RU
UA | RU
04 вересня 2025, 22:52

У громадах Харківщини діти здобувають освіту в підземних школах

04 вересня 2025, 22:52
Читайте также на русском языке
фото: Харківська обласна військова адміністрація
Читайте также
на русском языке

У селищі Коротич Пісочинської громади працює підземна школа з функцією протирадіаційного укриття

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У цій підземній школі реалізуються програми з надолуження освітніх втрат за підтримки ЮНІСЕФ, Фундації Говарда Баффета.

"В умовах повномасштабної війни ми продовжуємо системно підтримувати й розвивати сферу освіти на Харківщині. Комплексно працюємо над забезпеченням гідних умов навчання і виховання для наших дітей", – зазначив Олег Синєгубов.

Як зазначається, в 2025-2026 навчальному році завдяки підземній школі змішаною формою навчання охоплено 472 учні, з них 50 – першокласники. Освітній процес для 1-11 класів організовано у дві зміни. У закладі функціонує 6 інклюзивних класів, у яких навчається 9 дітей з особливими освітніми потребами.

Також завдяки ініціативі Харківської ОВА, сприянню Уряду та профільних міністерств Пісочинську громаду забезпечено шкільними автобусами, облаштованими інклюзивними місцями.

Нагадаємо, жителям прифронтових населених пунктів на Харківщині нададуть допомогу від ЮНІСЕФ. Впродовж 10 днів партнери планують почати нараховувати допомогу для опалювального сезону.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область Харківська ОВА Синєгубов Олег Васильович освіта школа ЮНІСЕФ відео
Вакансії тижня на Харківщині: кого шукають та які зарплати пропонують
04 вересня 2025, 21:35
Харківські підприємці зможуть обговорити податкові та безпекові питання на онлайн-зустрічі
03 вересня 2025, 19:22
Тренерів Харківщини запрошують долучитися до проєкту з адаптивного спорту для ветеранів, який проходить під егідою американських партнерів
02 вересня 2025, 19:55
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Житель Запоріжжя загинув через день після мобілізації
04 вересня 2025, 22:10
У Португалії трагічно загинув українець
04 вересня 2025, 21:52
Вакансії тижня на Харківщині: кого шукають та які зарплати пропонують
04 вересня 2025, 21:35
Декілька думок після сьогоднішнього саміту "коаліції охочих"
04 вересня 2025, 21:26
Чому українці обирають DIM.RIA для пошуку житла
04 вересня 2025, 20:57
У Харкові затримали таксиста, який з напарником обікрав військового
04 вересня 2025, 20:43
У Дніпрі суддили зрадника, який працював на російську ФСБ
04 вересня 2025, 20:21
Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
04 вересня 2025, 20:20
Генералу СБУ, якого підозрюють у незаконному збагаченні, обрали запобіжний захід
04 вересня 2025, 19:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »