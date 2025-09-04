У громадах Харківщини діти здобувають освіту в підземних школах

фото: Харківська обласна військова адміністрація

У селищі Коротич Пісочинської громади працює підземна школа з функцією протирадіаційного укриття

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У цій підземній школі реалізуються програми з надолуження освітніх втрат за підтримки ЮНІСЕФ, Фундації Говарда Баффета.

"В умовах повномасштабної війни ми продовжуємо системно підтримувати й розвивати сферу освіти на Харківщині. Комплексно працюємо над забезпеченням гідних умов навчання і виховання для наших дітей", – зазначив Олег Синєгубов.

Як зазначається, в 2025-2026 навчальному році завдяки підземній школі змішаною формою навчання охоплено 472 учні, з них 50 – першокласники. Освітній процес для 1-11 класів організовано у дві зміни. У закладі функціонує 6 інклюзивних класів, у яких навчається 9 дітей з особливими освітніми потребами.

Також завдяки ініціативі Харківської ОВА, сприянню Уряду та профільних міністерств Пісочинську громаду забезпечено шкільними автобусами, облаштованими інклюзивними місцями.

