Вакансии недели в Харьковской области: кого ищут и какие зарплаты предлагают

иллюстративное фото: из открытых источников

По состоянию на 4 сентября 2025 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 3301 вакансия

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Харьковская областная военная администрация.

Топ-10 вакансий недели на Харьковщине:

Врач физической и реабилитационной медицины – 56000 грн. Машинист погрузочной машины – 50000 грн. Обрушитель мяса – 40 000 грн. Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов – 35600 грн. Монтажник – 30 000 грн. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования – 29 900 грн. Машинист крана – 25 000 грн. Специалист по методам расширения рынка сбыта – 24 900 грн. Менеджер по логистике – 23 000 грн. Начальник планово-экономического отдела – 20000 грн.

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в Харьковской области при поддержке Харьковской ОВА активно борются с теневой занятостью. За первое полугодие 2025 года специалисты предоставили более 1400 консультаций, официально трудоустроили более 6 тысяч человек и провели более 50 семинаров и круглых столов.