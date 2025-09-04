Вакансии недели в Харьковской области: кого ищут и какие зарплаты предлагают
По состоянию на 4 сентября 2025 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 3301 вакансия
Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Харьковская областная военная администрация.
Топ-10 вакансий недели на Харьковщине:
- Врач физической и реабилитационной медицины – 56000 грн.
- Машинист погрузочной машины – 50000 грн.
- Обрушитель мяса – 40 000 грн.
- Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов – 35600 грн.
- Монтажник – 30 000 грн.
- Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования – 29 900 грн.
- Машинист крана – 25 000 грн.
- Специалист по методам расширения рынка сбыта – 24 900 грн.
- Менеджер по логистике – 23 000 грн.
- Начальник планово-экономического отдела – 20000 грн.
С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в Харьковской области при поддержке Харьковской ОВА активно борются с теневой занятостью. За первое полугодие 2025 года специалисты предоставили более 1400 консультаций, официально трудоустроили более 6 тысяч человек и провели более 50 семинаров и круглых столов.
Пример человечности: на Харьковщине полицейский спас раненую птицуВсе новости »
03 сентября 2025, 21:55Харьковские предприниматели смогут обсудить налоговые и вопросы безопасности на онлайн-встрече
03 сентября 2025, 19:22Жителям прифронтовых населенных пунктов в Харьковской области окажут помощь от ЮНИСЕФ
02 сентября 2025, 21:25
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Несколько мнений после сегодняшнего саммита "коалиции желающих"
04 сентября 2025, 21:26Почему украинцы выбирают DIM.RIA для поиска жилья
04 сентября 2025, 20:57В Харькове задержали таксиста, который с напарником обокрал военного
04 сентября 2025, 20:43В Днепре судили предателя, работавшего на российскую ФСБ
04 сентября 2025, 20:21Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
04 сентября 2025, 20:20Генералу СБУ, подозреваемому в незаконном обогащении, избрали меру пресечения
04 сентября 2025, 19:45В Запорожье в пожаре погибла женщина
04 сентября 2025, 19:44Смертельное ДТП в Закарпатье: погиб военнослужащий
04 сентября 2025, 19:20На оккупированных территориях нет вакцин от бешенства - "Желтая лента"
04 сентября 2025, 18:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все блоги »