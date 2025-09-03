На Харківщині затримали 19-річного хлопця за насильство над дівчиною-підлітком

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Харківщині поліцейські встановили зловмисника, який вступив у статеві відносини з неповнолітньою

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Заначається, що 30 серпня на спеціальну лінію "102" надійшло повідомлення від 36-річної жінки про те, що невідомий вчинив злочинні дії щодо її 15-річної доньки.

В ході слідства встановлено, що 19-річний хлопець, перебуваючи в одному з селищ міського типу, познайомився з дівчиною. По дорозі додому в лісосмузі він вчинив з неповнолітньою дії сексуального характеру за добровільною згодою.

Потім зловмисник почав душити дівчину, внаслідок чого вона втратила свідомість, й зник з місця події.

Порушника затримано. Слідчі повідомили фігуранту про підозру.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

