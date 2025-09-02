Фото: ХОВА

Начальник ОВА та його заступник провели робочу нараду з представниками Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Обговорювали реалізацію проєктів, спрямованих на підтримку населення в осінньо-зимовий період

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Команда Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) завершила верифікацію потреби мешканців населених пунктів, що розташовані в зоні 0-20 кілометрів від лінії зіткнення. Це близько 5 тисяч домогосподарств, де живуть родини з дітьми. Впродовж 10 днів партнери планують почати нараховувати допомогу для опалювального сезону.

"Підготовка до опалювального сезону в регіоні, особливо на деокупованих та прифронтових територіях, – пріоритетне завдання Харківської ОВА. Вдячні ЮНІСЕФ – одному з наших ключових партнерів за вагому підтримку мешканців області в цьому напрямку. Продовжуємо працювати з міжнародними партнерами на базі профільного кластера, аби охопити допомогою якомога більше жителів Харківщини", - каже заступник Харківської ОВА Євген Іванов.

Крім того, обговорили підтримку критично важливих підприємств в області.

"Разом з донорами працюємо над довгостроковими проєктами в Харківській області. Наразі впроваджуємо програму в Зміївській громаді із заміни зношених тепломереж і обладнання котелень. Готові працювати з іншими громадами області, які нададуть проєкти модернізації комунікацій систем опалення. Друга хвиля програми стартуватиме вже в наступному році", - каже керівниця офісу ЮНІСЕФ у Харків Джинан Рамадан.

Нагадаємо, раніше ветеранам Харківщини розповіли, як відкрити власний бізнес за грантові кошти та отримати медичну і соціальну допомогу від держави.